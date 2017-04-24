В Тюмени наградят победителей федерального этапа конкурса "Славим человека труда!" УФО

worldskills.ru

Тюменская область победила в командном зачете федерального этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!". Представители региона 35 раз становились победителями и призерами финальных конкурсов, которые проходили по 21 номинации. На втором месте Челябинская область – 27 победителей и призеров, на третьем Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – 17.

Такие данные привели на пресс-конференции по итогам федерального этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в Тюмени руководитель проекта "Славим человека труда!", советник полномочного представителя президента России в УФО Мария Сергеева и начальник управления занятости департамента труда и занятости населения Тюменской области Вадим Самсонов.

Приятным сюрпризом для многих стала и победа тюменских специалистов, которые поделили первое место с челябинцами в конкурсе инженеров. "Конкурс инженеров проходит у нас второй раз, - отметила Мария Сергеева. - Тюменская и Челябинская области взяли по 13 призовых мест. Этот конкурс очень важен для нас и мы видим уже его результаты – инженерные профессии стали более востребованы на Урале. Конкурс в вузы на инженерные профессии достиг 6,7 человека на место".

Успех тюменских рабочих и инженеров на федеральном уровне, по мнению Вадима Самсонова, во многом обусловлен массовостью региональных этапов.

"В региональных этапах приняли участи 235 человек, -пояснил он. - 134 работника, представляющие 99 предприятий, и 101 студент из 34 образовательных учреждений среднего и высшего звена. 83 из них были номинированы на заключительные этапы, 35 из них стали победителями и призерами федерального этапа конкурса".

Заключительный этап конкурса, по словам Марии Сергеевой, проходил в 21 номинации: 12 рабочих, шесть – инженерных и три номинации в отрасли "Народные художественные промыслы". "Более тысячи предприятий Уральского федерального округа приняли участие в этом конкурсе, - отметила она. - Впервые в рамках проекта "Славим человека труда!" состязались участники в номинациях автомеханик, лучший спасатель, лучший слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики, лучший мехатроник, лучший инженер электро-энергетик и лучший инженер-строитель".

Награждение победителей федерального этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа пройдет в Тюмени 25 апреля. Помимо диплома и всеобщего признания победители конкурса получат по 70 тыс. рублей призовых, за второе место – 50 тыс., за третье – 30 тыс. рублей.

Борис Олейник