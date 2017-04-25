Известный скрипач Вадим Репин даст пресс-конференцию перед концертом в Тюмени

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Концерт Транссибирского арт-фестиваля впервые пройдет в Тюмени на сцене филармонии 28 апреля.

26 апреля художественный руководитель проекта, всемирно известный скрипач Вадим Репин даст пресс-конференцию. Встреча с журналистами состоится в 14 часов 30 минут в органном зале Тюменской филармонии.

Вадим Репин родился в Новосибирске в 1971 году, начал занятия на скрипке в возрасте пяти лет и спустя полгода впервые выступил на сцене. Его наставником был знаменитый педагог Захар Брон. Вадим Репин является кавалером ордена Почетного легиона и наряду с Ростроповичем, Кабалье, Берганса, Кисиным и Муттер – лауреатом престижной французской национальной премии Les Victoires de la musique classique. Играет на скрипке Rode Антонио Страдивари (1733).

Напомним, что концерт в рамках Транссибирского арт-фестиваля начнется в филармонии 28 апреля в 19 часов. В первом отделении в исполнении оркестра прозвучит музыка из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Во втором зрители услышат популярное произведение финского композитора Яна Сибелиуса – концерт для скрипки с оркестром, а также рапсодию для скрипки с оркестром Мориса Равеля "Цыганка".

Транссибирский арт-фестиваль за годы существования завоевал мировую популярность, став международным проектом. Помимо Новосибирска, который является центром фестиваля, площадками в 2017 году станут Красноярск, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Тобольск, также концерты пройдут в Токио, Лондоне и Брюсселе. С 2017 года попечительский совет Транссибирского арт-фестиваля возглавляет заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.