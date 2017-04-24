На выставке робототехники юные изобретатели региона удивляли и удивлялись

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 150 изобретателей от шести до 18 лет показали умение проектировать, конструировать, моделировать на областной выставке научно-технического творчества и робототехники в Центре науки, экологии и техники Дворца творчества и спорта "Пионер".

В конкурсе моделирования и робототехники работы продемонстрировали воспитанники более 20 учреждений дополнительного образования региона.

Лучшие технические проекты и изобретения в своих возрастных группах представили Кирилл Цуканов из ДТиС "Пионер" и Владислав Дьяков из Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области.

Лучшее архитектурное сооружение, по мнению судей, было у воспитанницы Центра развития детей и молодежи Заводоуковска Анны Шикаловой.

В номинации "Автотранспорт" победу воспитанникам Центра "Юный техник" поселка Новотарманского Андрею Суглобову и Сергею Гаврилову принесла их коллективная работа. Ян Нетыкша (ДТиС "Пионер") завоевал первое место за работу в номинации "Речной и морской транспорт". Кирилл Бетехтин из голышмановского Центра дополнительного образования победил в "Военной технике".

Фото ИА "Тюменская линия"

Победу в категории "Малогабаритная техника, оборудование" одержал Илья Михайлюк (ДТиС "Пионер"). Автолюбитель рассказал, как однажды тренировался в кружке "Пионера", и у них спускало колесо. Так он и руководитель решили сделать компрессор, чтобы подкачивать колеса.

"Рама сделана из стула, колеса - от кроватки, мотор взяли из старого холодильника, баллон от фреона (в гараже валялось). Компрессором еще можно покраску делать. Будем дорабатывать проект: хотим, чтобы масло можно было закачивать", - пояснил Илья Михайлюк.

В "Робототехнике" в трех возрастных категориях победными стали работы воспитанника Центра туризма и детского творчества Ялуторовска Егора Шуманна, учеников велижанской школы Кирилла Родионова и Ярослава Добжанского, учащегося тобольского Центра детского технического творчества Михаила Богданова.

Лучший технический проект на выставке был у воспитанника центра "Ровесник" Даниила Лаптева. В номинации "Авиамоделирование" победу присудили Ивану Камелину и Павлу Чаплыгину (оба из ДТиС "Пионер"). В "Автомоделировании" первыми стали Кирилл Балабанов из ялуторовского Центра туризма и детского творчества и Геннадий Ухалов (ДТиС "Пионер"). В "Судомоделировании" победили Илья Кугаевский (ДТиС "Пионер") и Дмитрий Константинов (Центр "Алый парус", Тюмень).

"В специальной школе робототехники я одна собирала это", - с гордостью рассказала юная Арина из центра "Пламя".

Важной на конкурсе для нее была не победа. Арине очень хотелось поддержать своим голосом избранного ею участника: победителей спецприза выявляли путем голосования.

Фото ИА "Тюменская линия"

Помимо возможности проявить талант мальчишки и девчонки попробовали силы в мастер-классах по разным направлениям: им были доступны симуляторы полетов на квадрокоптерах, проектирование и конструирование и моделирование.

Участники мастер-класса по 3D-моделированию создавали базовый эскиз стакана в программе Solid Works. Ребятам показали, как просто и быстро можно создать модель по заданным параметрам на компьютере. На занятиях по 3D-моделированию примерно за восемь занятий дети создают модели автомобилей. Печатают детали на 3D-принтерах.

"3D-моделирование полезно, поскольку развивается объемное мышление – способность представлять предметы в пространстве. Я являюсь сторонником того, чтобы ребята использовали изготовленные детали, например для моделей выставки", - сказал преподаватель кружка 3D-моделирования ДТиС "Пионер" Булат Айметдинов.

Удивительным для ребят стала демонстрация работы аппарата для лазерного выжигания, на котором детям вырезали роботов из фанерной доски. Восторгу юных зрителей не было предела: многие ребята, занимающиеся в кружках по моделированию, были удивлены, как просто и быстро может лазер вырезать сложную деталь, нарисованную в CorelDraw.

Традиционная областная выставка научно-технического творчества и робототехники проходит на базе ДТиС "Пионер" с 1953 года. С момента основания выставка приняла 1 тыс. 437 экспонатов.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина