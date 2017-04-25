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В "Пионере" сыграют в экоКВН

16:51 25 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ДИ "Пионер"

XV областной фестиваль команд КВН среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" 27 апреля, начало в 14 часов.  Вход свободный.

Как сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер", тема игры этого года ‒ "ЭкоКВН". В течение двух дней на базе областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" участникам под руководством редакторов, режиссеров, звукооператоров предстоит отточить номера. Тогда же состоится первое испытание в зачет игры – конкурс "Музыкальный биатлон".

В финале на сцене встретятся 20 команд из городов и районов Тюменской области. Ряды веселых и находчивых на этот раз пополнятся новичками. Молодым людям предстоит сразить жюри шутками, находчивостью и артистизмом в фристайле "Территория качества". Специальным гостем фестиваля станет команда-участница Высшей лиги Международного союза КВН "Наполеон динамит"! Участников ждут другие сюрпризы и розыгрыш призов.

По итогам весеннего фестиваля КВН жюри определит пять лучших команд, которые станут участниками Осеннего Кубка КВН Тюменской области.

Теги: ДИ Пионер , КВН

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