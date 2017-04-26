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Тюменский и китайский вузы будут совместно готовить кадры

18:08 25 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tyuiu.ru

Научно-исследовательский центр и российско-китайский институт создадут  Тюменский индустриальный университет и университет Янцзы (г. Ухань, Китай) в г. Цзинчжоу в Китае. Здесь будет проходить обучение китайские и тюменские студенты по программам подготовки бакалавров и магистров.

Меморандум о взаимопонимании двух вузов подписали и.о. ректора Тюменского индустриального университетаВероника Ефремова и ректор университета Янцзы Се Хунсин в китайском Ухане 24 апреля. Вузы планируют осуществлять совместные образовательные проекты, курсы повышения квалификации, воркшопы и практики.

"С университетом Янцзы мы достигли договоренности о создании совместного института, в рамках которого будут реализовываться образовательные программы. Администрирование институтом будет организовано на паритетных началах. Лицензию на ведение образовательных программ сроком на 10 лет нам выдаст Министерство образования КНР. Студенты, освоившие программы, будут получать два диплома – нашего тюменского индустриального и университета Янцзы", - прокомментировала Вероника Ефремова.

Напомним, с 2017 года в Тюменском индустриальном университете планируется запуск двух магистерских программ на английском языке "Геонавигация" и "Морское бурение". Данные программы вызвали интерес у китайских коллег, и теперь тюменский вуз ждет бакалавров из Китая для обучения в магистратуре.

Визит тюменской делегации в Китай продолжится до конца недели, сообщает пресс-служба ТИУ. 

Теги: Китай , Тюменский индустриальный университет , сотрудничество , образование

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