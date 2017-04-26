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Конфискованных животных будут безвозмездно передавать в госучреждения и в частные руки

18:45 26 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.mnr.gov.ru

Конфискованные животные будут безвозмездно передаваться специализированным учреждениям. Об этом сообщил руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, выступая на третьем заседании организационного комитета по проведению в РФ Года экологии.

Доклад руководителя ведомства был посвящен необходимости установления особенностей обращения с конфискованными и изъятыми объектами животного и растительного мира.

Сидоров отметил, что за 2015-2017 год Росприроднадзор принял в общей сложности 95 решений, касающихся конфискованных диких животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС. Из них лишь 12 о передаче в Росимущество (передавались только в 2015 году, и только дериваты). При этом два решения - о возврате в страну происхождения, 22 – о безвозмездной передаче государственным или муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям в природоохранных, научных и просветительских целях.

Артем Сидоров подчеркнул, что необходимо дополнить механизмы принимаемых решений по всем изъятым животным. В частности, необходимо расширить практику безвозмездной передачи животных государственным и муниципальным учреждениям, в том числе, и безвозмездной передача в частные руки. "Уничтожение животных должно быть минимизировано и являться крайней, исключительной мерой", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам руководителя Росприроднадзора, в случае реализации конфискованных животных на торгах необходимо установление жестких требований к условиям проведения аукциона, таких как предквалификация участников конкурса, предварительное изучение условий предполагаемого содержания животных, а также осуществление последующего контроля за содержанием и состоянием животных. Принципиально важным является введение обязательств по использованию объектов животного мира исключительно на территории РФ, без права реализации за границей, сообщает пресс-служба Минприроды. 

Теги: Минприроды , Росимущество , животные , Год экологии

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