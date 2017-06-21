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В День семьи тюменские мамы смогут расслабиться

15:48 21 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото проекта "Моя территория"

Второй фестиваль отцов и детей "ПапаТут" пройдет в Комсомольском сквере Тюмени 8 июля. 

Помимо разнообразных площадок для малышей и их пап, в 2017 году организаторы готовят насыщенную развлекательную и образовательную программу для мам. На ней региональные и федеральные эксперты поделятся полезными советами о воспитании детей и собственными лайфхаками. 

Руководитель школы контента Kitap, автор курсов по копирайтингу, мультимедиа- и интернет-продвижению Мария Синюкова расскажет, как легко путешествовать, даже если у вас двое детей. Культуролог и основательница собственной школы стиля Катя Попова проведет мастер-класс по стилю. Секретами поделятся популярные тюменские мамы, которые ведут блоги в социальных сетях, Анастасия Яковлева и Светлана Захарова. В это же время на фестивале будет работать релакс-зона с удобными креслами-мешками, где мамы смогут отдохнуть и пообщаться, пока их дети интересно проводят время на интерактивных площадках. 

Для детей пройдут мастер-классы по театрализации и рисованию, будет установлена арт-стена для рисования нитями и фотозона, где фотограф сделает снимок всей семьи на память. Аниматоры развлекут детей конкурсами и играми, а также на фестивале пройдут игры на сплочение, мастер-класс по созданию семейного дерева, турнир по плетению кос и многое другое, сообщает пресс-служба регионального проекта "Моя территория". 

Подробную программу фестиваля можно найти здесь.

Теги: фестиваль , праздник , сквер Комсомольский , День семьи , дети

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