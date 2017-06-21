Российские нейрохирурги осваивают интравентрикулярную нейроэндоскопию в Тюмени

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Международный образовательный курс с мастер-классом "Интравентрикулярная нейроэндоскопия" проходит в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени.

Руководителем курса выступает главный врач Федерального центра нейрохирургии, врач-нейрохирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Альберт Суфианов.

В качестве преподавателей на курс приглашены гости из Чешской Республики – профессор Радим Липина, представляющий университетскую клинику Остравы, и профессор Петр Васек из университетской клиники Пльзеня. Кроме того, среди приглашенных специалистов нейрохирурги Анна Кириленко и Ирина Галыго.

"Список участников курса впечатляет. К нам приехали нейрохирурги из Москвы, Казани, Челябинска, Симферополя, Сургута, Архангельска, Кемерово и даже из Баку. Верю, что это начинание продолжится", - отметил Альберт Суфианов, приветствуя специалистов.

Несколько добрых слов Альберт Суфианов выразил в адрес одного из организаторов, Международной школы постдипломного образования "Эскулап Академия", назвав его одним из ведущих сообществ в системе здравоохранения, которое сумело объединить профессионалов, посвятивших деятельность сохранению здоровья людей.

Профессор из Чешской Республики Радим Липина отметил, что ему приятно находиться в таком красивом месте как Тюмень.

"Буду очень рад поделиться с коллегами знаниями и опытом в области нейроэндоскопии", - добавил он.

В первый день образовательного курса упор был сделан на теоретические занятия. В частности, Радим Липина остановился на таких вопросах как патофизиология ликвороциркуляции, базовые принципы и технике в нейроэндоскопии и практическое применение интровентрикулярной эндоскопии. Его коллега Петр Васек рассказал об эндоскопической анатомии желудочковой системы мозга. В первый день участников курса ждет экскурсия по Федеральному центру нейрохирургии и ознакомление с показательными операциями.

Второй день предполагает более насыщенную практическую часть. Оба чешских специалиста вместе с Альбертом Суфиановым остановятся прежде всего на практическом применении интравентрикулярной нейроэндоскопии. Затем в кадаверной лаборатории участники курса в рамках анатомического класса ознакомятся с нейроэндоскопическим оборудованием, эндоскопическими техниками, анатомией желудочковой системы и доступами, эндоскопической хирургией гидроцефалии и вентрикуломегалии различной этиологии. Завершится мероприятие вручением сертификатов.

Организаторами мероприятия выступили Региональная общественная организация "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области", кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Департаменты нейрохирургии университетской клиники (Острава) и университетской клиники (Пльзень), Международная школа постдипломного образования "Эскулап Академия".