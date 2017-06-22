Ялуторовские дети проводят интерактивное лето в музее

Фото Ялуторовского музейного комплекса

Программу "Летняя музейная мозаика" подготовили для детей музеи Ялуторовска.

В нее входят не только традиционные экскурсии по постоянным экспозициям, но и интерактивные мероприятия, квесты, мастер-классы, игры на свежем воздухе и костюмированные экскурсии с элементами театрализации, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Наибольшим спросом у детей пользуются мероприятия "На лесной опушке собрались зверушки", "В гостях у дедушки Матвея", "Ужасно интересно все то, что неизвестно", "Игры наших бабушек", мастер-классы "Язык цветов", "Узоры на стекле", "Вытынанки", квест-игры "Тайна старого Саргата", "Стоял тот дом, всем жителям знакомый…".

Ялуторовский музейный комплекс в июне для детей и подростков провел более 100 мероприятий и экскурсий. В них приняли участие более 2 тыс. человек.

Соб. инф.