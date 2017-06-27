Уборка дома: быстро и недорого

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Еще недавно домохозяйки тратили на ежедневную уборку дома более шести часов, теперь домашние дела редко требуют больше 4-5 часов в неделю.

Столь радикально снизить время на бытовые хлопоты помогает бытовая техника – о том, что такое жизнь без пылесоса или стиральной машинки, многие боятся и представить. Однако не менее важны в уборке современные моющие средства, а также удобные аксессуары, которые сделают наведение порядка в доме легким и быстрым занятием, а чистоту и свежесть сохранят надолго.

На помощь в выборе средств и аксессуаров для уборки современным домохозяйкам придет универсам "Пятерочка". На покупки не придется тратить много времени, ведь магазины удобного формата "у дома" есть почти в каждом районе. А помимо большого ассортимента продуктов питания здесь представлена широкая линейка товаров для дома

Итак, начнем с кухни. Больше всего времени обычно требует уборка кухни, пожалуй, самого посещаемого в квартире места, а для домохозяек - еще и главного рабочего пространства, где они проводят большую часть времени. Убраться здесь - задача не из легких, ведь современные кухни - это не только нуждающиеся в протирке многочисленные шкафы и полки, с которыми приходилось воевать нашим мамам и бабушкам, к ним присоединяются микроволновки, вытяжки, плита и гриль. Всех их объединяет одно: образовавшиеся в результате готовки жирные пятна и разводы, которые не просто отмыть с первого раза. В "Пятерочке" найдется немало чистящих средств, от порошков до жидкостей и гелей самых популярных марок, которые помогут справиться с этой задачей. Представлены здесь и средства для мытья посуды, как традиционные, так и таблетки для посудомоечных машин.

Кстати, именно на уборку кухни расходуется больше всего чистящих средств. Не выйти за рамки семейного бюджета помогут промоакции "Пятерочки": участвующие в них товары стоят значительно дешевле, найти же их легко по желтым ценникам. Меняются акционные товары каждую неделю, так что останется не упустить именно нужный вам.

Тратите слишком много времени на уборку комнат? Справиться быстрее помогут маленькие хитрости. Начните наводить чистоту с очистки люстр, настенных бра и высокой мебели от пыли. Заодно обратите внимание на потолок, не появилась ли там паутина. Дальше необходимо привести в порядок окна и двери, их стоит тщательно протереть. И только затем можно браться за диваны, кресла и ковры, не говоря уже о мытье полов.

Требующиеся для уборки специальные чистящие средства, а также губки, тряпки и салфетки вы без труда найдете в универсамах "Пятерочка". А очистить зеркала и стекла, помыть пол в гостиной, детской и спальне, и вытереть пыль с книжных полок с их помощью получится значительно быстрее.

Кстати, закупить необходимый для уборки инвентарь можно заранее, молодые мамы могут и вовсе совместить визит в "Пятерочку" с прогулкой с малышом. Зайти в магазины не составит труда даже с коляской – все магазины оборудованы пандусами, пространства хватит и внутри магазина между стеллажей. Все магазины правильно освещены и оборудованы современной системой вентиляции.

Помочь мамам в выборе нужного товара для дома будет интересно и юным помощникам постарше. Тем более что по средам с 9 до 17 часов в "Пятерочке" действует акция "Семейная среда" - для покупателей с детьми до 12 лет в эти часы предусмотрена десятипроцентная скидка.

Особое внимание в уборке нужно уделять регулярному уходу за ванной комнатой и туалетом. Ведь от того, насколько тщательно вы поддерживаете чистоту в этом помещении, зависит здоровье всей вашей семьи. Приобрести правильную бытовую химию для ванны и туалета по выгодным ценам можно также в магазинах "Пятерочка".

Соб. инф.