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Девятнадцать жителей Тюменской области заболели клещевым энцефалитом

20:16 30 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
okbhmao.ru

10 тыс. 570 человек пострадали от клещей по данным на 27 июня с начала эпидсезона 2017 года в Тюменской области.

Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

С 19 по 25 июня в медицинские организации Тюменской области обратились по поводу присасывания клещей 613 человек, в том числе 86 детей (до 14 лет). Неделей ранее, с 12 по 18 июня, обратившихся было 1 тыс. 167 человек.

Наибольшее количество случаев присасывания клещей зарегистрировано в Тюмени - 160 человек, присасывания произошли на дачных участках, в парковых зонах, Ишиме - 51, Тобольске - 41, Заводоуковском городском округе - 44. 96% пострадавших получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

На 27 июня зарегистрировано 19 случаев заболевания клещевым энцефалитом, из них один ребенок. Клещевой боррелиоз подтвержден у 15 взрослых и двух детей.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Ставить прививки против клещевого энцефалита можно круглый год. На 20 июня вакцинированы против клещевого вирусного энцефалита 81 тыс. 102 человека.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Взрослым жителям Тюмени помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75). Жителям области помощь окажут в областных больницах в муниципальных образованиях.

Работает горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций: 8-9044-92-92-30.

Теги: Роспотребнадзор , клещи

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