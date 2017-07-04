up

4.07.2017 вторник

EUR 67.2016

USD 58.9695

В Тюмени 15..17 С 6 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Сабантуй ждет жителей региона в Ярково

17:27 04 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
atmr.ru

Областной праздник "Сабантуй-2017" состоится в с. Ярково 8 июля.

Главной площадкой фестиваля татарской культуры выбран центральный стадион районного центра, где будут организованы спортивные, игровые, концертные площадки и массовые народные гуляния.

Торжественная церемония открытия начнется в 11 часов. Продолжит программу большой концерт творческих коллективов и артистов Тюменской области.

Центральным местом гуляний станет комплекс татарских подворий, рассказывающий о жизни сельской семьи. На площадке разместятся шатры и избы с хозяйственной утварью, надворные постройки, уголки с домашней живностью. Гостеприимные хозяева предложат продегустировать блюда национальной кухни, пригласят принять участие в народных играх и обрядах.

Конные скачки начнутся в 9 часов 30 минут в с. Южаково Ярковского района.

Главным спортивным событием Сабантуя станет турнир по национальной борьбе на поясах. Победитель получит почетное звание "Батыр "Сабантуя-2017", сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: Ярковский район , концерты , татары , Сабантуй

Последние новости

17:38 Электронная ПТС покажет всю историю конкретной машины
17:27 Сабантуй ждет жителей региона в Ярково
17:16 Тобольские туристы сплавятся по рекам Пермского края
17:05 Упоровский район отметит 85-летний юбилей
16:54 В тюменской школе открыли научную смену по химии
16:43 Бывший начальник отдела Тюменского военкомата отправится в колонию за взятки
16:37 Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля
16:32 Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ
16:21 Ветераны тюменской полиции отправятся в автопробег до Тобольска
16:10 Как заработать полмиллиона рублей за конфетку
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Ишимский лизин может покрыть сорок процентов потребностей России

В Тобольске построят новую школу и поликлинику, благоустроят дворы и отремонтируют дороги

Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции региона

Политика

Александр Моор: рынок жилья перестал быть дефицитным

Назначен глава администрации Наримановского муниципального образования

Тюменская область развивает сотрудничество с Республикой Беларусь

Экономика

Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля

Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ

"Транснефть – Сибирь" строит жилье для своих сотрудников

Общество

Электронная ПТС покажет всю историю конкретной машины

Сабантуй ждет жителей региона в Ярково

Тобольские туристы сплавятся по рекам Пермского края

Спорт

Дзюдоист Георгий Третьяков намерен победить в Чили

ФК "Тюмень" проведет открытую тренировку дома

Тюменская скалолазка - чемпионка Европы

Происшествия

Бывший начальник отдела Тюменского военкомата отправится в колонию за взятки

Крупное дело по налоговой недостаче прекращено в Тюменской области

Двое детей утонули в Абатском
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+