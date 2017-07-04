Сабантуй ждет жителей региона в Ярково

atmr.ru

Областной праздник "Сабантуй-2017" состоится в с. Ярково 8 июля.

Главной площадкой фестиваля татарской культуры выбран центральный стадион районного центра, где будут организованы спортивные, игровые, концертные площадки и массовые народные гуляния.

Торжественная церемония открытия начнется в 11 часов. Продолжит программу большой концерт творческих коллективов и артистов Тюменской области.

Центральным местом гуляний станет комплекс татарских подворий, рассказывающий о жизни сельской семьи. На площадке разместятся шатры и избы с хозяйственной утварью, надворные постройки, уголки с домашней живностью. Гостеприимные хозяева предложат продегустировать блюда национальной кухни, пригласят принять участие в народных играх и обрядах.

Конные скачки начнутся в 9 часов 30 минут в с. Южаково Ярковского района.

Главным спортивным событием Сабантуя станет турнир по национальной борьбе на поясах. Победитель получит почетное звание "Батыр "Сабантуя-2017", сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Соб. инф.