Житель Ялуторовска подстрелил краснокнижного орлана

Прокуратура Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в незаконной охоте на орлана-белохвоста, осудят в Ялуторовске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, охотник Юрий Крашенинин в пойме реки Исеть вблизи села Памятное из ружья подстрелил птицу, которой оказался орлан-белохвост. После этого он свернул раненому орлану шею, сложил его в мешок и на лодке поплыл домой. На берегу его ждали инспекторы Ялуторовского районного отдела Госохотуправления Тюменской области, которым бдительные граждане сообщили о подозрительных выстрелах. В июне охота на диких птиц запрещена.

Орлан-белохвост занесен в Красную книгу РФ и охота на него запрещена. Он отнесен к редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного мира.

В результате действий браконьера природе был нанесен крупный ущерб в размере более 200 тыс. рублей.

В ходе расследования межрайонная прокуратура заявила иск о взыскании с Крашенинина причиненного ущерба.

Ялуторовская межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в суд. Мужчине грозят исправительные работы на срок до двух лет.