Особенным тюменцам помогут тренинги и творчество

Фото регионального проекта «Моя территория»

Тюменский проект "UnFOLD — создай свой ключ" проходит второй год и помогает людям с особенностями здоровья справляться с психологическими барьерами.

Как пояснила руководитель проекта Екатерина Уколова, в 2017 году основной упор будет сделан на арт-терапию.

"На занятиях мы будем работать с подсознанием, интуицией и внутренними комплексами. Нам помогут рисунки, ассоциативные метафорические карты. Это более мягкая и щадящая методика", - отметила она.

Психологические тренинги будут проходить в Институте психологии и педагогики ТюмГУ. Также в программу проекта включены запуск воздушных змеев, иппотератия, караоке.

"Инклюзивное образование помогает людям с ограниченными возможностями здоровья социализироваться и развиваться в обществе. И проект Unfold как раз помогает таким людям преодолевать психологические барьеры", - считает заместитель руководителя Центра продюсирования сообществ Мария Федоренко.

Отметим, что по итогам грантового конкурса "Моя идея" в 2017 году проект "UnFOLD – создай свой ключ" стал одним из победителей и получил поддержку в размере 25 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального проекта "Моя территория".

Соб. инф.