Преподаватели университета Северного Зауралья проконсультируют тюменцев

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Сопровождением проектов и консультацией жителей города и предприятий будут заниматься сотрудники консультационного центра, который ГАУ Северного Зауралья планирует открыть во второй половине 2017 года.

Консультации будут проводить доктора и кандидаты наук образовательного учреждения.

"Ответ и поддержку получат все граждане, обратившиеся к нам. Вопросы могут быть любыми, начиная с того, какие цветы лучше посадить, заканчивая тем, как правильно дома содержать кроликов", - пояснила доцент кафедры анатомии физиологии Лариса Глазунова.

О планах сотрудники университета рассказали директору Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петру Чекмареву, посетившему агровуз. Во время визита он побывал в лабораториях аграрного университета и узнал о практикоориентированном подходе к обучению студентов, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.