Горожане отметят летний праздник и узнают о семи чудесах Тюменской области

hkm.ru

Экологическая кругосветка, конкурс-путешествие, летний народный праздник, спектакль и тематические программы пройдут в Тюмени 6 июля.

На площади жилого района Тарманы (ул. Малышева, 24) в 10 часов начнется театрализованное чествование Ивана Купалы, игровая программа и другие приятные сюрпризы.

В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 10 часов 30 минут учащиеся младших классов школ поделятся наблюдениями за птицами в городе и лесу.

Конкурс-путешествие в библиотеке №9 (ул. Волгоградская, 119/2) начнется в 11 часов. Дети и гости мероприятия услышат рассказ о семи чудесах Тюменской области, об удивительных событиях, интересных фактах. Ребята примут участие в игре "Что? Где? Когда?" и познакомятся с книгами и журналами о родном крае.

Материал, сопровождаемый иллюстрациями и видеороликами, ждет гостей экологической кругосветки в 11 часов в библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3). Ребята узнают о деревьях, которые растут в разных уголках мира.

В библиотеке №6 (ул. Одесская, 39/1) в занимательной форме ребята узнают о роли семьи в жизни человека и общества, о том, на каких принципах держится дружная семья, как важно почитать родителей и организовать совместный досуг, каким образом избегать семейных ссор, что такое семейные ценности, а также услышат стихи, песни, пословицы о семье. Начало в 11 часов.

Дети и гости школы безопасности в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) повторят правила поведения на улице и дорогах в игровой форме и примут участие в подвижных играх по правилам дорожного движения. Начало в 11 часов.

В 11 часов на сцене Молодежного театра "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль о ведьме, капризной принцессе и ловком солдате, доказавшем, что верное сердце сильнее любого волшебства.

Празднично-игровая программа начнется в 11 часов в сквере Пограничников с торжественного открытия и концертной программы с участием детских творческих коллективов Центра татарской культуры. Для детей пройдут традиционные национальные игры Сабантуя, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.