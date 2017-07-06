up

6.07.2017 четверг

EUR 67.6754

USD 59.5787

В Тюмени 11..13 С 5 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Горожане отметят летний праздник и узнают о семи чудесах Тюменской области

08:19 06 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
hkm.ru

Экологическая кругосветка, конкурс-путешествие, летний народный праздник, спектакль и тематические программы пройдут в Тюмени 6 июля.

На площади жилого района Тарманы (ул. Малышева, 24) в 10 часов начнется театрализованное чествование Ивана Купалы, игровая программа и другие приятные сюрпризы.

В Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 10 часов 30 минут учащиеся младших классов школ поделятся наблюдениями за птицами в городе и лесу.

Конкурс-путешествие в библиотеке №9 (ул. Волгоградская, 119/2) начнется в 11 часов. Дети и гости мероприятия услышат рассказ о семи чудесах Тюменской области, об удивительных событиях, интересных фактах. Ребята примут участие в игре "Что? Где? Когда?" и познакомятся с книгами и журналами о родном крае.

Материал, сопровождаемый иллюстрациями и видеороликами, ждет гостей экологической кругосветки в 11 часов в библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3). Ребята узнают о деревьях, которые растут в разных уголках мира.

В библиотеке №6 (ул. Одесская, 39/1) в занимательной форме ребята узнают о роли семьи в жизни человека и общества, о том, на каких принципах держится дружная семья, как важно почитать родителей и организовать совместный досуг, каким образом избегать семейных ссор, что такое семейные ценности, а также услышат стихи, песни, пословицы о семье. Начало в 11 часов.

Дети и гости школы безопасности в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) повторят правила поведения на улице и дорогах в игровой форме и примут участие в подвижных играх по правилам дорожного движения. Начало в 11 часов.

В 11 часов на сцене Молодежного театра "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль о ведьме, капризной принцессе и ловком солдате, доказавшем, что верное сердце сильнее любого волшебства.

Празднично-игровая программа начнется в 11 часов в сквере Пограничников с торжественного открытия и концертной программы с участием детских творческих коллективов Центра татарской культуры. Для детей пройдут традиционные национальные игры Сабантуя, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: концерты , экология , краеведение , дорожная безопасность , Ангажемент , библиотеки , Иван Купала

Последние новости

08:27 Особенным тюменцам помогут тренинги и творчество
08:19 Горожане отметят летний праздник и узнают о семи чудесах Тюменской области
08:01 В Ялуторовском остроге пройдут святки
18:29 Владимир Якушев участвовал во всероссийском совещании по работе контролирующих органов
18:16 Тюменский драмтеатр получил благодарность от Минкультуры Свердловской области
18:05 "Лето в Тобольском кремле": слушателям подадут кофе во время исполнения кантаты Баха
17:54 6 июля - события дня
17:43 Первый раз в It-класс: бесплатная школа программирования открывается в Тюмени
17:32 В Тюмени пройдет рыбный день
17:21 Молодые художники региона представят работы экспертам на портфолио-ревю
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев участвовал во всероссийском совещании по работе контролирующих органов

Тюменская область принимает меры по снижению коррупционных рисков

Владимир Якушев: проблемы граждан нужно решать ежедневно

Политика

Иван Квитка: предварительное голосование позволяет определять кандидатов, которых поддерживают избиратели

Единороссы четырех регионов обсудили планы и задачи партийной работы

Александр Моор: рынок жилья перестал быть дефицитным

Экономика

Бизнесменов научат манипулировать партнерами во время переговоров

Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля

Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ

Общество

Особенным тюменцам помогут тренинги и творчество

Горожане отметят летний праздник и узнают о семи чудесах Тюменской области

В Ялуторовском остроге пройдут святки

Спорт

Тюменцев научат стоять на гвоздях

В "Ребячьей республике" спартакиаду посвятят Году экологии

Дворовые команды сыграют в мини-футбол на Кубок главы администрации Тюмени

Происшествия

Директор тюменской фирмы выплатит более десяти миллионов налогов

Тихого нарушителя задержали тюменские автоинспекторы

Югорчанин пытался продавать наркотики ямальцам
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+