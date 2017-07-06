В Тюмени проверяют стихийные места уличной торговли

Фото УМВД России по Тюмени

Рейды, направленные на предупреждение и пресечение несанкционированной уличной торговли, проводят сотрудники УМВД России по Тюмени совместно с представителями Роспотребнадзора по Тюменской области и департамента потребительского рынка.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, стражи правопорядка проверили несколько стихийных мест уличной торговли, расположенных на одной из центральных улиц города. Проверка показала, что у продавцов отсутствуют необходимые лицензии, санитарные книжки и документы по качеству и безопасности продукции. А условия хранения товаров не соответствуют никаким нормам.

Полицейские составили административные протоколы. Кроме того, изъяли более 360 килограммов овощей и фруктов на сумму более 50 тыс.рублей. С нарушителями полицейские провели разъяснительные беседы.

Подобные мероприятия по выявлению объектов незаконной и стихийной торговли на улицах областного цента продолжатся.