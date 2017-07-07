Омутинские дети потушили условный пожар

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Школьники, сотрудники лагеря и работники 119-й пожарно-спасательной части приняли участие в тренировке эвакуации при пожаре в детском оздоровительном лагере "Страна детства" в с. Омутинское.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, условное возгорание произошло в кабинете медицинского работника школы, причиной которого явилось короткое замыкание. Медработник включила систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией, сообщила руководителю учреждения об условном пожаре и вызвала пожарную охрану. Эвакуация детей и персонала прошла быстро. Действия персонала по эвакуации получили оценку "хорошо".

После проведения тренировки сотрудники части показали детям пожарную технику и оборудование, рассказали назначение и их технические характеристики, напомнили детям правила безопасного поведения на открытых водоемах.

Соб. инф.