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Ялуторовчане и жители Тюменского района представили лучшие подворья на Сабантуе

10:16 12 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
atmr.ru

Подворье Тюменского района стало вторым на областном Сабантуе в Ярково. Победил Ялуторовск. Третьими стали представители Ярковского и Ялуторовского районов.

Более 5 тыс. жителей Тюменской области участвовали в празднике татарской культуры Сабантуй-2017. Таким же многолюдных был Сабантуй в Тюменском районе – в нем приняли участие 6 тыс. человек.

Национальные подворья в Ярково представили хозяева и делегации Ялуторовского, Тюменского, Тобольского, Аромашевского, Исетского, Нижнетавдинского и Вагайского районов, а также Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска.

Подворье Тюменского района представило Ембаевское муниципальное образование. Выбрали его по итогам проведения районного Сабантуя в д. Тураева, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

На областном Сабантуе ембаевская делегация показала обряд ковроткачества. Ковровый промысел в Западную Сибирь принесли бухарцы, к потомках которых относят себя жители д. Тураева и с. Ембаево.

В спортивных соревнованиях в Ярково принимали участие спортсмены Андреевского, Богандинского, Боровского, Каскаринского, Чикчинского муниципальных образований Тюменского района.

Соб. инф.

Теги: Ялуторовск , ковроткачество , Тюменский район , Ялуторовский район , Сабантуй , Ярковский район

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