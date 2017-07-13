ОНФ намерен вмешаться в судьбу памятников архитектурного наследия

onf.ru

Общероссийский народный фронт намерен изменить законодательство о памятниках архитектурного наследия и упростить правила перевода их в другую категорию.

Об этом заявила член центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина, подводя итоги выездной сессии ОНФ "О ходе реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тюменской области".

"Этот вопрос остро встал именно в Тюмени, потому что работы по благоустройству городов здесь идут полным ходом, - отметила она. - Мы говорим о территориях, которые являются памятниками архитектурного наследия, но по факту давно заросли бурьяном. О какой комфортности можно говорить, когда это массово разрушенные территории. И с этим ничего не может сделать ни администрация региона, ни руководство муниципалитета".

По словам эксперта ОНФ, эту проблему остро поставили жители Тобольска, его подгорной части, где сконцентрировано большое количество домов-памятников, многие из которых уже не подлежат реконструкции.

"Когда-то в них размещались центры детского творчества, магазины, точки культурно-массового досуга. Но сегодня это разрушившиеся дома, львиная доля которых не подлежит восстановлению: либо разрушен фундамент, либо они представляют собой пустые участки, полностью заросшие бурьяном", - отметила она.

Механизм изменения статуса таких памятников, по мнению Светланы Калининой, не прописан. Значит, в эту работу должно включиться министерство культуры, региональные и муниципальные ведомства, занимающиеся этими вопросами.

"Это же приоритетный президентский проект, и в него должны включиться все министерства, - уверена она. - Наша задача посмотреть, как правильно организовать эту работу, чтобы упростить процедуру перевода земель. Обещаю лично включиться в работу".

На юге Тюменской области к числу памятников истории и культуры относятся более 900 объектов, включая объекты федерального значения.

Борис Олейник