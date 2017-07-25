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В России введут поощрения за выявленный ущерб природе

15:43 25 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Минприроды РФ планирует разработать систему поощрения граждан за выявление случаев нанесения вреда окружающей среде, сообщил глава ведомства Сергей Донской.

"Мы планируем ввести систему денежных поощрений гражданам, выявившим нарушения, из средств взысканного с нарушителей вреда окружающей среды. Поощрение может составить до 10 процентов размера вреда", - сказал Донской на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека, которое посвящено защите прав человека на благоприятную окружающую среду.

Он отметил, что Минприроды разработало правила организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, сообщает "Интерфакс".

В соответствии с документом, общественные инспекторы по охране окружающей среды будут помогать Росприроднадзору фиксировать нарушения законодательства; они смогут выполнять контроль как в составе объединений, так и самостоятельно.

"Кроме того, в девяти регионах, в частности на Байкале, заработала система электронного общественного контроля "Наша природа". Она позволит сообщать о нарушениях в сфере обращения с отходами в электронном виде, прикрепляя фото- и видеоматериалы, органам региональной и муниципальной власти и контролировать решение выявленной проблемы в режиме онлайн. Разработаны соответствующие приложения для всех видов операционных систем мобильных средств связи", - добавил министр.

Соб. инф.

Теги: Минприроды , экология , Год экологии

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