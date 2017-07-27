Поход за грибами едва не стал последним для жителя Заводоуковска

newsvo.ru

75-летний житель Заводоуковска заблудился и не вышел в условленные место и время к своим родственникам во время сбора грибов.

Родные забили тревогу и позвонили спасателям и полицейским. Супруга пропавшего мужчины сообщила, что у него нет ни телефона, ни еды, ни воды, отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

На поиски отправились сотрудники 93 пожарно-спасательной части и отдела полиции. Они до поздней ночи прочесывали леса, но безрезультатно. Ранним утром поиски возобновились. В одиннадцатом часу пропавшему мужчине удалось выйти на дорогу, где его и встретили спасатели. К счастью, трагедии не случилось. Пенсионер сообщил, что чувствует себя хорошо, и медицинская помощь ему не нужна.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей и гостей Тюменской области, что, отправляясь в лес, обязательно необходимо взять компас, сотовый телефон с заряженной батареей, запас спичек и фонарик. Для того, чтобы не случилось такой неприятности, как блуждание по лесу, лучше передвигаться группами по 2-3 человека.