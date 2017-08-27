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Тюменские инноваторы придумали, как сделать цемент прочнее

17:01 27 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Минерализованную добавку "Карнамин" создали в компании "Промышленный минерал" в Тюмени.

Как уверяют разработчики, уникальный состав позволяет в разы повысить прочность железобетонных конструкций. Особенно это полезно в гражданском и промышленном строительстве, а также при обустройстве нефтегазовых скважин.

Выглядит добавка как сухая смесь солей. При введении ее к бетону, цементному или тампонажному раствору, сокращается время схватывания смеси, она быстро набирает прочность. Это увеличивает коэффициент полезного действия производства и сокращает издержки строительных компаний.

Новый продукт полностью готов к выходу на рынок. Проведены научно-исследовательские испытания, получены промышленные образцы, технология производства полностью отработана. Ориентировочная стоимость смеси – около 18 рублей за килограмм.

Пока разработчики намерены освоить региональный строительный рынок и предприятия нефтегазового комплекса. Ожидаемая прибыль может превысить 1,5 млн рублей в год.

Евгения Шевцова

Теги: технопарк , инновации , разработки , строительство

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