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Получить дополнительную профессию в регионе можно бесплатно

17:10 21 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Профессиональное обучение и переобучение – одна из самых востребованных программ службы занятости Тюменской области. С начала 2017 года в ней поучаствовали более 200 человек.

Об этом рассказал начальник управления по взаимодействию с подведомственными учреждениями департамента труда и занятости населения региона Сергей Гайдаржи на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Программы обучения и переобучения предусмотрены для тех, кому необходимо повысить квалификацию или получить новую профессию. Важно, что обучение проводится по специальностям, востребованным на рынке труда. Еще важнее – участие в нем, как и во всех программах центра занятости, бесплатное", - подчеркнул Сергей Гайдаржи.

Пройти обучение и переобучение могут не только безработные граждане, но и мамы в декрете. С начала 2017 года этой возможностью воспользовались 134 женщины. Помогает программа найти работу и пенсионерам. За первое полугодие к обучению и переобучению в регионе приступили 29 человек из этой категории.

Для работников предприятий, реализующих инвестиционные проекты, но попадающих под угрозу увольнения, предусмотрены программы опережающего обучения. К примеру, на предприятии много стропальщиков, но не хватает крановщиков. Тогда центр занятости может переучить работника и помочь ему избежать сокращения. С начала 2017 года к такому обучению приступили 50 человек.

Отметим, что всего из числа безработных на обучение и переобучение в 2017 году направлены 1 тыс. 306 человек. Услуга по профессиональной ориентации для выбора сферы деятельности и трудоустройства оказана 19 тыс. 3 гражданам.

Евгения Шевцова

Теги: профессиональное обучение , занятость , центр занятости , переобучение

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