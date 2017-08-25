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Девичий караул из Тобольска выступит на фестивале "Спасская башня"

16:43 25 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
rblogger.ru

Женская команда тобольского военно-спортивного центра "Россияне" представит Тюменскую область на международном фестивале почетных караулов и оркестров "Спасская башня" в Москве.

Свое мастерство продемонстрирует караул в составе Нины Загваздиной, Надежды Панариной, Елизаветы Пьянковой, Валерии Сиденко и Валерии Русаковой, сообщает администрация Тобольска. Готовит участниц конкурса тренер Роман Проворов. 

А в конце сентября девушки едут на Всероссийский слет почетных караулов в Новосибирске. Это не первые их успехи. Тоболячки  – обладательницы первых мест и наград в 2015 и 2016 году в таких состязаниях, как "Рубиновые звезды", "Пост номер один", в смотрах-конкурсах почетных караулов и церемониальных групп Тюменской области, Центрального федерального округа, Севастополя. 

Теги: фестиваль , Тобольск

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