Девичий караул из Тобольска выступит на фестивале "Спасская башня"

rblogger.ru

Женская команда тобольского военно-спортивного центра "Россияне" представит Тюменскую область на международном фестивале почетных караулов и оркестров "Спасская башня" в Москве.

Свое мастерство продемонстрирует караул в составе Нины Загваздиной, Надежды Панариной, Елизаветы Пьянковой, Валерии Сиденко и Валерии Русаковой, сообщает администрация Тобольска. Готовит участниц конкурса тренер Роман Проворов.

А в конце сентября девушки едут на Всероссийский слет почетных караулов в Новосибирске. Это не первые их успехи. Тоболячки – обладательницы первых мест и наград в 2015 и 2016 году в таких состязаниях, как "Рубиновые звезды", "Пост номер один", в смотрах-конкурсах почетных караулов и церемониальных групп Тюменской области, Центрального федерального округа, Севастополя.