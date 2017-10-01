Тюменский двор по улице Олимпийской стал благоустроенным, красивым и комфортным

tyumen-city.ru

Новый двор появился в Тюмени по адресу: ул. Олимпийская, 28 – 30.

Закончены работы по асфальтированию дороги, установлены бордюры, опилены аварийные деревья, завершается монтаж детской игровой площадки, готово к установке декоративное ограждение палисадников.

По словам жителей, двор стал чистым, красивым, благоустроенным. Есть места отдыха для людей пожилого возраста, и для детей, и для мам с колясками. Рядом с домом оборудованы парковочные места.

Основательно в этом дворе занимались водопонижением. Чтобы лужи исчезли здесь смонтировали 11 дренажных колодцев. Люки, колодцы, дождеприемники установили на нужных отметках, чтобы вода естественными уклонами стекала к бордюру и оттуда уходила в дренажный колодец.

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Работу подрядчиков контролировала комиссия, в которую вошли представители управы административного округа, депутаты, собственники, а также общественники, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.