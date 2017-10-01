up

1.10.2017 воскресенье

EUR 68.4483

USD 58.0169

В Тюмени -2..-4 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменский двор по улице Олимпийской стал благоустроенным, красивым и комфортным

12:01 01 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen-city.ru

Новый двор появился в Тюмени по адресу: ул. Олимпийская, 28 – 30.

Закончены работы по асфальтированию дороги, установлены бордюры, опилены аварийные деревья, завершается монтаж детской игровой площадки, готово к установке декоративное ограждение палисадников.

По словам жителей, двор стал чистым, красивым, благоустроенным. Есть места отдыха для людей пожилого возраста, и для детей, и для мам с колясками. Рядом с домом оборудованы парковочные места.

Основательно в этом дворе занимались водопонижением. Чтобы лужи исчезли здесь смонтировали 11 дренажных колодцев. Люки, колодцы, дождеприемники установили на нужных отметках, чтобы вода естественными уклонами стекала к бордюру и оттуда уходила в дренажный колодец.

﻿
tyumen-city.ru
1 /

Работу подрядчиков контролировала комиссия, в которую вошли представители управы административного округа, депутаты, собственники, а также общественники, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Теги: дети , парковки , игровые площадки , благоустройство дворов

Последние новости

18:17 Тюменский донор костного мозга спас человека
18:00 2 октября - события дня
17:10 В Канаде полиция назвала терактом нападение на офицера и наезд на прохожих
17:01 Folk-metal группа Aeterna: новый клип, первый музыкальный альбом и ближайшие концерты Фото
16:31 Тюмени нужен приют для кошек, считают любители животных
16:21 В Каталонии около сорока человек пострадали при столкновениях на референдуме
15:32 "ВИМ-Авиа" сохранит рейсы в города Дальнего Востока до 15 октября
15:18 Конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью состоится в Тюмени
14:41 Роскомнадзор выявил аналоги интернет-казино для детей
14:18 Маленьких принцесс приглашают на городской конкурс
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил старшее поколение тюменцев с праздником

Три новых модульных ФАПа появятся в Заводоуковском городском округе

Тюменских педагогов, воспитавших стобалльников, наградят денежной премией

Политика

Владимир Якушев имеет высокий рейтинг устойчивости

Минэкономразвития: тюменская экономика имеет значительный потенциал для повышения производительности труда

Тюменские предприниматели обсудили проблемы на приеме "Единой России"

Экономика

Упоровские овощеводы бьют российские рекорды по урожайности картофеля

Яндекс объяснил причины падения электронных продаж в регионе

Порог пошлины на интернет-покупку снизят

Общество

Тюменский донор костного мозга спас человека

2 октября - события дня

Folk-metal группа Aeterna: новый клип, первый музыкальный альбом и ближайшие концерты

Спорт

Тюменский боец Вальмар Галиев взял серебро на Всероссийском первенстве ММА

"Тюмень" и "Сибирь" рассудит питерский рефери

В "Югре" решились на перемены

Происшествия

В Канаде полиция назвала терактом нападение на офицера и наезд на прохожих

Под суд за взяточничество пошел сотрудник тюменской компании

Следователи выясняют, кто задолжал рабочим тринадцать миллионов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+