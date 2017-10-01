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Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы

09:03 01 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
visit-petersburg.ru

Санкт-Петербург в третий раз стал лауреатом международной премии World Travel Awards. Об этом сообщает Лента.ру.

"Туристический Оскар", церемония присуждения которого впервые прошла на территории России, был вручен северной столице как "лучшему городскому направлению Европы". 

Критериями для выявления победителя WTA являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть.

В 2016 году Санкт-Петербург выиграл номинацию WTA "Лидирующее культурно-туристическое направление мира" — в 2015 году город на Неве посетили рекордные 6,5 млн туристов, в 2016 году этот показатель увеличился еще на 400 тыс. Власти прогнозируют, что по итогам 2017 года эта цифра составит 7,1 млн человек.

10 августа власти Санкт-Петербурга разрешилигостям города подниматься на крыши нескольких зданий в историческом центре на законных основаниях. Смотровые площадки будут доступны круглый год. Вложения в первый такой объект составили около 1 млн рублей. Экскурсии по крышам согласованы с МЧС.

Теги: Санкт-Петербург , туризм

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