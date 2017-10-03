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Жители отдаленных тюменских деревень стали чаще пользоваться Интернетом

13:15 03 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Ростелеком

На 40% выросло количество интернет-сессий в Тюменской области после отмены оплаты Wi-Fi в точках доступа в Интернет, построенных по проекту устранения цифрового неравенства. 

Всего в рамках проекта запущено в эксплуатацию 120 точек Wi-Fi в 20 районах области. В Аромашевском, Армизонском, Голышмановском, Заводоуковском и Юргинском районах эти работы выполнены на 100%. В каждом населенном пункте "Ростелеком" установил опору и смонтировал точку WI-FI, обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности.

Скорость Интернета в точках доступа – не менее 10 Мбит/с. Сельские жители могут не только просматривать необходимую информацию, но и скачивать видео, играть в онлайн-игры.

Напомним, "Ростелеком" с 1 августа отменил плату за пользование высокоскоростным Интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства. Они строятся в удаленных и труднодоступных населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек.

Теги: Интернет

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