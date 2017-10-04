Тюменец прописал в квартире более ста шестидесяти мигрантов

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Мужчину, незаконно зарегистрировавшего в своей квартире 161 мигранта, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, безработный 30-летний гражданин незаконно регистрировал иностранцев в своей квартире, расположенной в одном из домов по ул. Рационализаторов. За денежное вознаграждение в размере 200 рублей, молодой человек с января по июнь текущего года в общей сложности зарегистрировал 161 уроженца одного из государств СНГ, которые в квартире не проживали.

В ходе осмотра жилого помещения следов пребывания иных лиц, кроме хозяина жилища, не обнаружено. Информацию о том, что в квартире не проживают иностранцы, также подтвердили соседи.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.