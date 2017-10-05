Завершается проектирование единой сливной станции в Тюмени

Фото "Тюмень Водоканала"

Необходимые для строительства единой сливной станции в городе Тюмени проектные работы близятся к завершению. Представители органов местного самоуправления, эксплуатирующей и проектной организаций обсудили последние технические решения на рабочем совещании в департаменте городского хозяйства.

Чтобы приступить к строительным работам в 2018-2019 годах, необходимо было учесть все возможные детали, связанные с проектом.

Единая сливная станция по приему всех видов жидких отходов, отвечающая требованиям экологического законодательства и строительных норм, должна появиться в 2019 году. Объект будет расположен в районе действующих главных очистных сооружений канализации города (юго-восточная промзона, между деревнями Быково и Копытово).

Это позволит приступить к ликвидации действующих точек слива, располагающихся на канализационных насосных станциях, которые находятся в непосредственной близости к жилой застройке и зонам активного массового отдыха. Сама процедура слива стоков из ассенизаторской машины сопровождается неприятным запахом. Кроме этого высокая интенсивность движения автоцистерн в районе этих точек создает неблагоприятную ситуацию на дороге. Это создает существенный дискомфорт для жителей и гостей Тюмени.

Реализация проекта позволит решить один из важнейших вопросов жизнеобеспечения города, сообщает портал "Тюмень - наш дом".