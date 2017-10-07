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"Нелюбовь" Андрея Звягинцева представили на Лондонском кинофестивале

15:57 07 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
"Нелюбовь" вошла в лонглист Каннского фестиваля. Фото: www.squibs.org

Российскую драму "Нелюбовь" не смогли перевести на английский язык, рассказал режиссер картины Андрей Звягинцев на красной дорожке в Лондоне.

По его словам, тема нелюбви, а именно эгоизма, злобы и ненависти понятна во всем мире, а вот название фильма — нет. Режиссер посетовал, что точно передать смысл на английском так и не удалось: в языке просто не нашлось подходящего слова.

"Ну, как известно, не всегда можно попасть в точку, перевод не всегда корректен, это мы знаем, тем более в таком сложном случае, как слово, которое даже в России употребляется крайне редко. Все зависит от зрителя. Если он увидел фильм, то не имеет значения, как он называется, главное, как он отзывается в сердце", - считает Андрей Звягинцев.

Ранее "Нелюбовь" заслужила признание жюри Каннского и Мюнхенского кинофестивалей, а 5 октября попала в лонг-лист "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". За право оказаться в шорт-листе лента поборется с картинами из 91 страны.

Как сообщает НТВ.ru, в Лондоне у российской драмы конкурентов не так много. На звание лучшего фильма претендуют всего 12 работ. Победителя объявят через неделю.

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Теги: фильм , фестиваль , кино , кинофестиваль

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