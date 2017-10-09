Наковальню из кварца обнаружили на месторождении Югры

Фото: ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь

Кварцевую наковальню эпохи раннего неолита и бронзовую иглу времен железного века обнаружили археологи на раскопках древнего поселения Нех-Урий в Югре.

Об этом сообщает предприятие "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", на территории которого ведутся археологические работы.

Артефакт найден на территории Покачевского месторождения. Археологические работы на участке площадью 2 тыс. кв. м велись при поддержке нефтяников.

Ученые обнаружили наковальню на двухметровой глубине. Они датируют находку шестым тысячелетием до нашей эры.

Всего с 2004 года на территории древнего поселения Нех-Урий найдено более 5 тыс. артефактов от раннего неолита до эпохи Средневековья. Это фрагменты керамических сосудов и оружия, каменных и металлических изделий, орудия труда.