Автобус с пассажирами перевернулся на северной трассе

Автобус с пассажирами перевернулся на северной трассе. Фото: ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский»

Шесть пассажиров автобуса "НЕФАЗ" получили травмы. На 152 км автодороги Сургут – Нижневартовск опытный водитель не справился с управлением. Инцидент произошел в 7 часов 11 октября.

Как сообщает ОГИБДД МОМВД России "Нижневартовский", водитель 1958 года рождения допустил занос транспортного средства. В итоге автобус перевернулся на проезжей части по ходу движения.

Автобус с пассажирами перевернулся на северной трассе. Фото: ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский»

В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, всем им оказана медицинская помощь.

Автобус с пассажирами перевернулся на северной трассе. Фото: ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский»