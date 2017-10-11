Автобус с пассажирами перевернулся на северной трассе
Автобус с пассажирами перевернулся на северной трассе. Фото: ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский»
Шесть пассажиров автобуса "НЕФАЗ" получили травмы. На 152 км автодороги Сургут – Нижневартовск опытный водитель не справился с управлением. Инцидент произошел в 7 часов 11 октября.
Как сообщает ОГИБДД МОМВД России "Нижневартовский", водитель 1958 года рождения допустил занос транспортного средства. В итоге автобус перевернулся на проезжей части по ходу движения.
Автобус с пассажирами перевернулся на северной трассе. Фото: ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский»
В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, всем им оказана медицинская помощь.
Автобус с пассажирами перевернулся на северной трассе. Фото: ОГИБДД МОМВД России «Нижневартовский»
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