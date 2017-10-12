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В Мамонтовские дни в Ялуторовском остроге развернется народное гуляние

17:32 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: музей "Ялуторовский острог"

Мамонтовские дни, посвященные 176–летию со дня рождения знаменитого земляка Саввы Мамонтова пройдут в Ялуторовске с 14 по 16 октября.

14 октября в 15 часов во Дворце культуры начнется вручение премии ежегодного конкурса "Меценат года в области культуры и искусства", где победитель получит бронзовую статуэтку с изображением Мамонтова. Здесь же начнется благотворительный вечер–презентация работ Елизаветы Бугровой, студентки 3 курса Санкт-Петербургского института им. Репина (академия художеств) и работ местных художников с элементами аукциона. 

16 октября в 14 часов во Дворце культуры начнется творческая встреча с создателем фильма "Савва Мамонтов: взгляд с "Ялуторовской колокольни" Элоной Зубаревой. Зрители увидят фильм, который расскажет о знаменитом российском промышленнике, меценате Савве Мамонтове, познакомит с интересными фактами о его жизни. Напомним, что в феврале 2017 года Элона Зубарева удостоена звания лауреата I степени международного конкурса "КИТ" за авторскую работу: документальный фильм "Савва Мамонтов: взгляд с "Ялуторовской колокольни".

В рамках Мамонтовских дней 15 октября в 12 часов в Ялуторовском остроге начнется народное гуляние "Капуста - барыня". На празднике гостей ждет осенний праздник с песнями, обрядовыми играми и забавами. В программе: знакомство с историей праздника, угощение и сказ от Барыни "Капусты", мастер-классы и дружный хоровод. Гостей праздника угостят ароматным капустным пирогом с острожным душистым чаем.

В рамках Мамонтовских дней горожане и гости города смогут посетить различные выставки. С 1 по 31 октября с 8 до 20 часов – выставка детских рисунков "Этих сказок хоровод" будет работать в Центре национальных культур. Вход свободный (ул. Свободы, 195).

В Ялуторовском остроге с 1 по 31 октября с 10 до 18 часов будет представлена персональная выставка Н.П. Ладиной "Волшебные нити"

Со 2 по 31 октября с 8 до 20 часов в детской школе искусств им.С.И.Мамонтова будет экспонироваться выставка "Савва Великолепный". Вход свободный (ул.Ленина, 44). На выставке представлены фотографии из семейного архива Мамонтовых, рассказывающие о жизни и деятельности директора общества Московско - Ярославской железной дороги С.И Мамонтова, его семье, усадьбе Абрамцево и его многочисленных друзьях.

С 13 по 20 октября с 10 до 19 часов – книжно–иллюстрированная выставка "Достойный потомок Тюменской земли" в Центральной городской библиотеке. Вход свободный (ул. Новикова,26/1), сообщает департамент культуры Тюменской области.

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Теги: Ялуторовск , Савва Мамонтов , Ялуторовский острог

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