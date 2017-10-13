up

13.10.2017 пятница

EUR 68.4455

USD 57.6869

В Тюмени 5..7 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Зимник Салехард - Надым сократится на двадцать километров

11:20 13 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Зимник Салехард - Надым сократится на двадцать километров. Фото: ИА "Север-Пресс"

На 20 километров сократится самый загруженный зимник Ямала Салехард - Надым в 2017 году.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", километраж зимней дороги ежегодно сокращается за счет строительства капитальной трассы на этом маршруте. Если в 2014 году протяженность зимника составляла 297 км, в 2015 – уже 212, в 2016 - 196 километров, то этой зимой она составит 176 км.

Отметим, в апреле 2017 года введено в эксплуатацию 14,4 км дороги на участке км 1000 - км 1060. В летне-осенний период закончено строительство еще 24 км в асфальтобетонном покрытии на этом участке, которые планируют ввести в эксплуатацию в ближайшие месяцы.

Как пояснили в департаменте транспорта ЯНАО, строящаяся автодорога Надым - Салехард протяженностью 344 км разделена на шесть участков строительства, два из которых уже ввели в эксплуатацию. Построили 179 км автодороги, из них 129 км - в асфальтобетонном покрытии, 50 км - в переходном типе покрытия из щебня. Ввести объект в эксплуатацию планируют к 2020 году.

К устройству зимников дорожники приступят после завершения межсезонных работ. Перечень сезонных автодорог неизменен - это Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, Уренгой – Красноселькуп и Салехард – Надым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Ямал , зимник

Последние новости

12:15 В Викулово стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников
12:04 В Тюмени демонтируют старый мост через Туру
11:53 Тюменец разрабатывает прибор, предсказывающий заболевания сердца
11:42 Вокалу, хореографии, сценическому бою обучат актеров спектакля "Декабристы"
11:31 Участник Львовско-Сандомирской операции отмечает день рождения
11:20 Зимник Салехард - Надым сократится на двадцать километров
11:09 Электронный ПТС появится в России в июле 2018 года
10:58 День маммологического здоровья: тюменок приглашают на бесплатное обследование
10:47 Областная научная библиотека приглашает в киноклуб
10:36 В Югре на мель село пассажирское судно
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Великий урок истории прошел в Тюмени

Тюменская область и Япония наметили перспективы сотрудничества

Владимир Якушев и Чарли Капетти обсудили новые проекты Ялуторовского молочного комбината

Политика

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Экономика

Зимник Салехард - Надым сократится на двадцать километров

В обращение поступили купюры в двести и две тысячи рублей

Воздух на промышленной площадке Тобольска соответствует экологическим нормам

Общество

В Викулово стартовал первый этап Всероссийской олимпиады школьников

В Тюмени демонтируют старый мост через Туру

Тюменец разрабатывает прибор, предсказывающий заболевания сердца

Спорт

Большой городской турнир по мини-футболу состоится в Тюмени

Фестиваль фитнеса состоится в Тюмени

Тюмень примет фестиваль боевых искусств

Происшествия

В Югре на мель село пассажирское судно

В Тобольске снизилось количество преступлений в общественных местах

Под Уватом погибли водители КамАЗа и Рено
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+