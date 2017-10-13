Зимник Салехард - Надым сократится на двадцать километров

Зимник Салехард - Надым сократится на двадцать километров. Фото: ИА "Север-Пресс"

На 20 километров сократится самый загруженный зимник Ямала Салехард - Надым в 2017 году.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", километраж зимней дороги ежегодно сокращается за счет строительства капитальной трассы на этом маршруте. Если в 2014 году протяженность зимника составляла 297 км, в 2015 – уже 212, в 2016 - 196 километров, то этой зимой она составит 176 км.

Отметим, в апреле 2017 года введено в эксплуатацию 14,4 км дороги на участке км 1000 - км 1060. В летне-осенний период закончено строительство еще 24 км в асфальтобетонном покрытии на этом участке, которые планируют ввести в эксплуатацию в ближайшие месяцы.

Как пояснили в департаменте транспорта ЯНАО, строящаяся автодорога Надым - Салехард протяженностью 344 км разделена на шесть участков строительства, два из которых уже ввели в эксплуатацию. Построили 179 км автодороги, из них 129 км - в асфальтобетонном покрытии, 50 км - в переходном типе покрытия из щебня. Ввести объект в эксплуатацию планируют к 2020 году.

К устройству зимников дорожники приступят после завершения межсезонных работ. Перечень сезонных автодорог неизменен - это Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, Уренгой – Красноселькуп и Салехард – Надым.