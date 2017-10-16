Выпускники "Стратегии жизни" встретятся в парке интерактивных чудес

Выпускники «Стратегии жизни» встретятся в парке интерактивных чудес.Фото www.avpp72.ru

Встреча выпускников профориентационного проекта "Стратегия жизни" впервые состоится 17 октября. Школьники и студенты, одержавшие победу в фестивале "Будущее Тюмени", приглашены в парк интерактивных чудес "Эврика" в 16 часов 30 минут.

Напомним, в тюменских школах на протяжении пяти лет реализуется социальный проект "Стратегия жизни". В роли учителей выступают бизнесмены и успешные предприниматели города. Главная задача необычных уроков – научить детей планировать свою жизнь, ставить перед собой цели и добиваться их.

Ежегодно ярким завершением проекта становится фестиваль "Будущее Тюмени", где школьники представляют свою стратегию жизни. За время реализации проекта в конкурсе приняли участие более 300 человек, 30 из которых стали победителями.

"Выпускники проекта "Стратегия жизни" успешно реализуют свои жизненные цели. На встрече мы хотим пообщаться с ребятами, узнать, насколько помог им проект, каковы их планы. На встрече будут спикеры проекта. Ребята смогут задать вопросы и получить помощь", – рассказала вице-президент Ассоциации выпускников Президентской программы Тюменской области Татьяна Римкувене.

В этом году в проекте принимают участие ученики из 30 школ города. "Уроки успеха" проводят топ-менеджеры тюменских организаций. Также планируется организовать экскурсии на предприятия, где школьники смогут ознакомиться с интересующими их профессиями.