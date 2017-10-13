Главные охотники за iPhone 8 Plus живут в Тюмени

Тюменцы лидируют по количеству зарегистрированных моделей нового iPhone 8. Главные охотники за "яблочной" продукцией живут в Калининском административном округе: за первую неделю продаж район стал лидером России, обогнав даже некоторые районы Москвы.

При этом жители областной столицы не хотят откладывать приобретение желанных смартфонов на потом. Посетители салонов связи, где стали доступны новые iPhone, и интернет-магазина "МегаФона" предпочитают оформлять покупку в рассрочку. Только каждый третий покупатель смартфона готов заплатить за него всю сумму сразу.

"С поступлением новых iPhone расширился ассортимент оборудования для пользования нашим быстрым мобильным Интернетом. Гаджеты поддерживают выход в Сеть на скорости LTE Advanced до 150 Мбит/с, что обеспечит оперативную загрузку даже самого тяжелого контента", – отметил директор "МегаФон Ритейл" на Урале Алексей Быков.

При покупке новых iPhone можно оформить страхование. Перечень страховых случаев включает повреждение смартфона от любой жидкости, в том числе конденсата, а также пожара, поджога, воздействий электротока, взрыва бытового газа, поломки от падения с высоты или при случайном падении какого-то предмета на телефон, и даже в случае кражи, разбоя.

Жители Тюмени могут оформить бесплатную курьерскую доставку в интернет-магазине оператора. Купить девайсы также можно в точках оператора, размещенных в торговом центре "Мегамарт" (ул. Розы Трениной, 3а). Заказать почтовую доставку с сайта можно из любого населенного пункта России.

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