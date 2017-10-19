ТюмГУ вошел в число лучших университетов международного рейтинга QS EECA

1tmn.ru

Тюменский государственный университет впервые попал в престижный международный рейтинг "QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия (EECA) 2017/18". Его опубликовала компания Quacquarelli Symonds (QS).

Как сообщили ИА "Тюменская линия" в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, рейтинг использует адаптированную методологию общего мирового рейтинга университетов QS для отслеживания эффективности вузов в странах развивающейся Европы и Центральной Азии. В общей сложности оцениваются девять критериев, в числе которых научная репутация, репутация среди работодателей, соотношение профессорско-преподавательского состава и студентов, численность преподавателей с ученой степенью, публикационная активность, научное цитирование и другие. Каждый из критериев оценки вносит определенный вклад в общую оценку вуза.

Отметим, в 2017/18 году Россию в рейтинге QS EECA представляют 97 вузов, в том числе 20 участников проекта 5-100.