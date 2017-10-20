up

20.10.2017 пятница

EUR 67.9333

USD 57.5706

В Тюмени 3..5 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюмени нейрохирурги со всего мира учатся проводить операции на основании черепа

13:43 20 октября 2017 | mobile | | print версия для печати

Международная научная конференция высочайшего уровня "Хирургия основания черепа"  продолжается на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Во второй день конференции участники прослушали курсы лекций и поучаствовали в мастер-классах в специализированных лабораториях.

 "Больше всего впечатлил регламент образовательного цикла, дается актуальная информация. Мастер-классы в лаборатории еще полезнее. Я под  впечатлением от Федерального центра нейрохирургии в Тюмени и от уровня курса, будем применять полученные знания на практике и развиваться дальше", - отметил врач-нейрохирург межрегионального клинико-диагностического центра Казани Арсений Пичугин.

Знаковой личностью, сгенерировавшей идею проведения данной нейрохирургической конференции в России, является профессор Луис Борба из Бразилии. За последние годы он уже четвертый раз приезжает в ФЦН Тюмени, и каждый раз отмечает положительную динамику в работе.

 "Курс посвящен тому, чтобы научить нейрохирургов проводить операции на основании черепа наиболее распространенными способами. Основание черепа – это чрезвычайно сложная область нейрохирургии. Поэтому важно проводить практические занятия в лаборатории. Чем лучше вы изучили анатомию основания черепа, тем легче проводить операции. Я уверен, что после этой конференции уровень знаний нейрохирургов в области основания черепа в России повысится. Для меня это уже четвертая конференция в Тюмени, и я вижу, что уровень российской нейрохирургии постоянно растет. Это важно для врачей, но еще важнее - для пациентов. Могу с уверенностью заявить, что уровень развития нейрохирургии в России и в Тюмени соответствует общемировому уровню", - подчеркнул Луис Борба.

Напомним, в первый день конференции гостей и участников поприветствовал  губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В видеообращении, которое транслировалось на церемонии открытия, глава региона поблагодарил именитых экспертов из разных стран за участие в форуме, готовность делиться знаниями, опытом и лучшими практиками.

На торжественной церемонии открытия побывала первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик. Она отметила высокий уровень мероприятия, а также достижения Федерального центра нейрохирургии в Тюмени как в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с заболеваниями различной сложности, так и в сфере организации на базе медучреждения престижных образовательных курсов и конференций.

На открытии конференции главный врач ФЦН в Тюмени, профессор Альберт Суфианов вместе с почетными гостями, в том числе иностранными нейрохирургами высадил деревья в "Аллее дружбы". По его словам, это важное событие символизирует укрепление взаимодействия, деловых и дружеских связей с международными партнерами из нейрохирургического сообщества.

"Конференция проходит третий год подряд. Я считаю, что это основное, самое брендовое образовательное мероприятие в этой сфере, оно проводится при участии мировых звезд нейрохирургии. Надеюсь, что эта конференция станет площадкой для создания новых проектов в нейрохирургии, чтобы мы двигались вперед всем миром", - отметил Альберт Суфианов.

В последний день конференции гостей и участников будут ждать лекции и мастер-классы от нейрохирургов Бразилии, Чехии, Мексики и Австрии. По итогам образовательного курса участники получат сертификаты.

﻿
1 /

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Альберт Суфианов , конференция , ФЦН , нейрохирургия

Последние новости

14:16 ВТБ профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой"
14:05 Охрану "Путина" оштрафовали
13:54 Тюменкам, пострадавшим от рака груди, предлагают восстановительные операции
13:43 В Тюмени нейрохирурги со всего мира учатся проводить операции на основании черепа Фото
13:32 Отрасли ЖКХ нужен полноценный институт развития с госучастием, уверены в ОП
13:32 ВТБ поддержал развитие южных центров группы "Тюменьагромаш"
13:21 В Свердловской области врачи после операции оставили кусок перчатки в животе женщины
13:10 Погода в Тюмени: сухая осень продолжается
13:00 В Голышмановском районе реализуют десять инвестпроектов
12:49 Российский международный перфорационный симпозиум пройдет в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Законодательно закрепить требования по энергосбережению при капремонте предложил правительству РФ Владимир Якушев

Краеведческие чтения: Тюмень и Тобольск хранят память об императорской семье Николая II

В Тюмени открылись краеведческие чтения, посвященные династии Романовых

Политика

Тамара Казанцева отметила успехи правительства Тюменской области в развитии сельского хозяйства

Тюменская облдума ограничила налоговые льготы для владельцев дорогих автомашин

Зеленый пояс Тюмени может стать самым большим в России

Экономика

ВТБ профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой"

ВТБ поддержал развитие южных центров группы "Тюменьагромаш"

В Голышмановском районе реализуют десять инвестпроектов

Общество

Охрану "Путина" оштрафовали

Тюменкам, пострадавшим от рака груди, предлагают восстановительные операции

В Тюмени нейрохирурги со всего мира учатся проводить операции на основании черепа

Спорт

Футбольная академия предлагает бесплатные занятия тюменцам

Женская сборная России по биатлону приступила к тренировкам в Тюмени

Тюменец выиграл блиц-турнир по настольному теннису на ВФМС в Сочи

Происшествия

В Свердловской области врачи после операции оставили кусок перчатки в животе женщины

В Сургуте задержанный скончался в отделе полиции, проводится проверка

В Новом Уренгое самолет выкатился за пределы полосы
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+