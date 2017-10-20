В Тюмени нейрохирурги со всего мира учатся проводить операции на основании черепа

Международная научная конференция высочайшего уровня "Хирургия основания черепа" продолжается на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Во второй день конференции участники прослушали курсы лекций и поучаствовали в мастер-классах в специализированных лабораториях.

"Больше всего впечатлил регламент образовательного цикла, дается актуальная информация. Мастер-классы в лаборатории еще полезнее. Я под впечатлением от Федерального центра нейрохирургии в Тюмени и от уровня курса, будем применять полученные знания на практике и развиваться дальше", - отметил врач-нейрохирург межрегионального клинико-диагностического центра Казани Арсений Пичугин.

Знаковой личностью, сгенерировавшей идею проведения данной нейрохирургической конференции в России, является профессор Луис Борба из Бразилии. За последние годы он уже четвертый раз приезжает в ФЦН Тюмени, и каждый раз отмечает положительную динамику в работе.

"Курс посвящен тому, чтобы научить нейрохирургов проводить операции на основании черепа наиболее распространенными способами. Основание черепа – это чрезвычайно сложная область нейрохирургии. Поэтому важно проводить практические занятия в лаборатории. Чем лучше вы изучили анатомию основания черепа, тем легче проводить операции. Я уверен, что после этой конференции уровень знаний нейрохирургов в области основания черепа в России повысится. Для меня это уже четвертая конференция в Тюмени, и я вижу, что уровень российской нейрохирургии постоянно растет. Это важно для врачей, но еще важнее - для пациентов. Могу с уверенностью заявить, что уровень развития нейрохирургии в России и в Тюмени соответствует общемировому уровню", - подчеркнул Луис Борба.

Напомним, в первый день конференции гостей и участников поприветствовал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В видеообращении, которое транслировалось на церемонии открытия, глава региона поблагодарил именитых экспертов из разных стран за участие в форуме, готовность делиться знаниями, опытом и лучшими практиками.

На торжественной церемонии открытия побывала первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик. Она отметила высокий уровень мероприятия, а также достижения Федерального центра нейрохирургии в Тюмени как в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с заболеваниями различной сложности, так и в сфере организации на базе медучреждения престижных образовательных курсов и конференций.

На открытии конференции главный врач ФЦН в Тюмени, профессор Альберт Суфианов вместе с почетными гостями, в том числе иностранными нейрохирургами высадил деревья в "Аллее дружбы". По его словам, это важное событие символизирует укрепление взаимодействия, деловых и дружеских связей с международными партнерами из нейрохирургического сообщества.

"Конференция проходит третий год подряд. Я считаю, что это основное, самое брендовое образовательное мероприятие в этой сфере, оно проводится при участии мировых звезд нейрохирургии. Надеюсь, что эта конференция станет площадкой для создания новых проектов в нейрохирургии, чтобы мы двигались вперед всем миром", - отметил Альберт Суфианов.

В последний день конференции гостей и участников будут ждать лекции и мастер-классы от нейрохирургов Бразилии, Чехии, Мексики и Австрии. По итогам образовательного курса участники получат сертификаты.

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