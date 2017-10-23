Тюменские поисковики ищут родственников погибших солдат

Тюменские поисковики ищут родственников погибших солдат. Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский областной поисковый центр просит помочь в поисках родственников красноармейцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

С такой просьбой на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия", посвященной итогам областной "Вахты памяти-2017", обратился ко всем неравнодушным людям руководитель областного поискового центра Артур Ольховский.

"В 2017 году тюменские поисковые отряды, которые работали в Демянском, Маревском и Старорусском районах Новгородской области, в Ржевском и Западнодвинском районых Тверской области и на Аджимушкайских каменоломнях республики Крым, подняли и подготовили к погребению останки 286 солдат и офицеров Красной армии, - рассказал он. - Были установлены судьбы 16 солдат. На данный момент найдены родственники девяти солдат".

Активисты Тюменского областного поискового центра сейчас заняты поиском родственников еще семи красноармейцев:

- Павел Иванович Ветюгов 1914 года рождения. Уроженец Шахунского района Горьковской области. Найден поисковым отрядом "Савояр" в районе ур. Кулотино Маревского района Новгородской области.

- Во(а)хмянин. Найден поисковым отрядом "Кречет" в районе ур. Ленчинки Западнодвинского района Тверской области.

- Василий Тимофеевич Ерофеевский 1917 года рождения. Уроженец города Котлас Архангельской области. Найден поисковым отрядом "Кречет" в районе ур. Ленчинки Западнодвинского района Тверской области.

- Владимир Игнатьевич Котельников 1905 года рождения. Предположительно уроженец Кировской области. Найден поисковым отрядом "Кречет" в районе ур. Ленчинки Западнодвинского района Тверской области.

- Александр Ферсантович Тещин 1903 года рождения. Уроженец города Лениногорска Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Найден поисковым отрядом "Югра" в Ржевском районе Тверской области.

- Николай Петрович Трубинов 1915 года рождения. Уроженец деревни Жилиево Озерского района Московской области. Найден поисковым отрядом "Югра" в Ржевском районе Тверской области.

- Лот Никитович Юдин 1900 года рождения. Уроженец Гурьевского района Новосибирской области. Найден поисковым отрядом "Память сердца" в районе деревни Великое Село Старорусского района Новгородской области.

Борис Олейник