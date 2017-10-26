Всемирно известная музыкальная группа из Санкт-Петербурга даст концерт в Тюмени

Фото пресс-службы концертного агентства "Людям в радость"

Всемирно известная музыкальная фолк-группа "Отава Ё" из Санкт-Петербурга даст концерт в Тюмени 2 ноября. Музыканты-скоморохи выступят в клубе "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3) в 19 часов.

За четырнадцать лет существования группа выпустила четыре пластинки и полнометражный фильм-концерт, а также объехала с концертами всю Россию, Европу, Индию и Китай.

"В какой бы стране они ни выступали, их везде встречают бурными аплодисментами, любят за яркий славянский колорит и широкую музыкальную подачу. Мировую известность группе принесли видеоклипы, неоднократно занимавшие первые места в европейском чарте этнической музыки. Только клип "Сумецкая" посмотрели более семи миллионов человек", - отмечает руководитель пресс-службы концертного агентства "Людям в радость".

Осенью 2014 года "Отава Ё" с огромным успехом выступила на мировой выставке World Music Expo (WOMEX) – это главное мировое событии в области этнической музыки. Летом 2016 группа выступила на международном фестивале WOMAD, который проходит под патронажем легендарного Питера Гэбриела.

Фото пресс-службы концертного агентства "Людям в радость"

Организаторы отмечают, что "Отава Ё" играет динамичный славянский фолк, который подходит под определение профессиональной и, что не маловажно, современной народной музыки. Это молодецкий драйв и виртуозная игра на колоритных этнических инструментах: волынках, жалейках и гуслях.

"Ребята заслуженно носят звание одной из самых веселых групп России. Они − современные скоморохи, балагуры, пересмешники. Они умеют раскачать, влюбить в себя и заставить хороводить даже самую строгую публику. Если заглянуть глубже − это редкая и интеллигентная музыка с сильной идеей. Настоящая русская музыка о доброте, дружбе и объединении. Они сохраняют связь с народными корнями", − комментирует организатор концерта Михаил Чащин.

Событие организует команда, уже двенадцатый год собирающая концерты этнической музыки. "Наш концерт − это не коммерческая история, а скорее повод собраться, обрадоваться, поразмяться в танце, обнять знакомых и незнакомых. Если отзывается это в сердце − приглашаем! Сходите всей семьей, не пожалеете!", − подытожил руководитель проекта Михаил Чащин.

Владислав Соколов