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В Тюменской области Роспотребнадзор забраковал триста шестьдесят килограммов мяса

13:21 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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121 партия мяса и мясопродуктов общим объемом более 360 кг сняли с реализации специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области за 9 месяцев 2017 года.

Основную долю составила продукция без маркировки, полной и достоверной информации для потребителя в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза к маркировке пищевой продукции. 30% - продукция без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также продукция с истекшим сроком годности, внешними признаками порчи.

В отношении виновных лиц составили 244 протокола об административном правонарушении, назначили административные наказания в виде штрафов на сумму около 2,3 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили 321 предприятие, которые занимаются производством и оборотом мяса и мясной продукции. В лабораториях управления было исследовано 727 проб мяса и мясопродуктов.

Согласно результатам исследований, доля мясных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности, остается на уровне аналогичного периода 2016 года и составляет 7%.

Наличие ГМО, радиоактивных веществ и содержание антибиотиков в мясной продукции соответствовало нормативным требованиям. Соответствуют нормам и физико-химические, санитарно-химические и паразитологические показатели исследованной продукции.

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Теги: Роспотребнадзор , мясо , ГМО , торговля

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