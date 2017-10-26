В Тюменской области Роспотребнадзор забраковал триста шестьдесят килограммов мяса

mcx.ru

121 партия мяса и мясопродуктов общим объемом более 360 кг сняли с реализации специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области за 9 месяцев 2017 года.

Основную долю составила продукция без маркировки, полной и достоверной информации для потребителя в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза к маркировке пищевой продукции. 30% - продукция без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также продукция с истекшим сроком годности, внешними признаками порчи.

В отношении виновных лиц составили 244 протокола об административном правонарушении, назначили административные наказания в виде штрафов на сумму около 2,3 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили 321 предприятие, которые занимаются производством и оборотом мяса и мясной продукции. В лабораториях управления было исследовано 727 проб мяса и мясопродуктов.

Согласно результатам исследований, доля мясных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности, остается на уровне аналогичного периода 2016 года и составляет 7%.

Наличие ГМО, радиоактивных веществ и содержание антибиотиков в мясной продукции соответствовало нормативным требованиям. Соответствуют нормам и физико-химические, санитарно-химические и паразитологические показатели исследованной продукции.