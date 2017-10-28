Прогресс оставит без работы более трех миллионов россиян

kaluga24.tv

Около 3 млн россиян в скором времени окажутся без работы из-за новых технологий. Об этом заявил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.

"Уже по текущему анализу в ближайшее время по таким специальностям, как бухгалтеры, юристы, административные сотрудники, люди, работающие в системе управления и учета кадров, на рынке труда должно будет оказаться около 3 млн человек, которые не будут востребованы и будут заменены новыми информационными технологиями", - отметил Абызов.

По его словам, учитывая дефицит кадров в России, это огромный вызов, так как это относится прежде всего к людям в возрасте от 45 до 55 лет. Абызов отметил, что на сегодняшний день нет инструментов и механизмов, которые можно было противопоставить такому вызову. По мнению министра, рынок новых профессий требует новых систем образования, сообщает "Интерфакс".