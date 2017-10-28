up

28.10.2017 суббота

EUR 67.5276

USD 58.0833

В Тюмени -3..-5 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Прогресс оставит без работы более трех миллионов россиян

11:40 28 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
kaluga24.tv

Около 3 млн россиян в скором времени окажутся без работы из-за новых технологий. Об этом заявил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов.

"Уже по текущему анализу в ближайшее время по таким специальностям, как бухгалтеры, юристы, административные сотрудники, люди, работающие в системе управления и учета кадров, на рынке труда должно будет оказаться около 3 млн человек, которые не будут востребованы и будут заменены новыми информационными технологиями", - отметил Абызов.

По его словам, учитывая дефицит кадров в России, это огромный вызов, так как это относится прежде всего к людям в возрасте от 45 до 55 лет. Абызов отметил, что на сегодняшний день нет инструментов и механизмов, которые можно было противопоставить такому вызову. По мнению министра, рынок новых профессий требует новых систем образования, сообщает "Интерфакс"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: безработица , работа

Последние новости

15:47 Молодые тюменские актеры получили дипломы международного фестиваля
15:20 Тюменские ремесленники покажут свое мастерство на фестивале в Екатеринбурге
14:40 Тюменский "Рубин" с минимальным счетом уступил ХК "Саров"
14:01 Новые лифты установят в тюменских домах за счет областного фонда капремонта
13:41 Тюменские пенсионеры сменили полиэтиленовые пакеты на эко-сумки
12:45 Ишимцы собрали деньги на лечение детей с онкозаболеваниями
12:14 Тюменцы почтят память жертв политических репрессий
11:40 Прогресс оставит без работы более трех миллионов россиян
11:01 Тюменская поликлиника номер 17 оснащена самым современным оборудованием
10:40 МФК "Тюмень" вылетел из кубка России
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменцы аккуратно выплачивают ипотечные кредиты

Владимир Якушев обсудил с профсоюзными лидерами региона итоги совместной работы

По поручению главы региона в Заводоуковске отремонтируют больницу

Политика

Тюменцы обменялись опытом с молодыми законодателями Челябинска

Тюменская городская ветеранская организация отпраздновала тридцатилетие

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Экономика

На тюменском "Стеклотехе" установят новое оборудование

Инвестпроекты в сфере придорожного сервиса поддерживают в Тюменском районе

TH True Milk планирует построить в Тюменской области четыре молочных комплекса

Общество

Молодые тюменские актеры получили дипломы международного фестиваля

Тюменские ремесленники покажут свое мастерство на фестивале в Екатеринбурге

Новые лифты установят в тюменских домах за счет областного фонда капремонта

Спорт

Тюменский "Рубин" с минимальным счетом уступил ХК "Саров"

МФК "Тюмень" вылетел из кубка России

Спартакиада тюменских предприятий выявит сильнейших в дартсе

Происшествия

На борту пропавшего у берегов Норвегии вертолета были тюменские пилоты

В Югре расследуют дело об избиении девочки из Таджикистана

Тюменский водитель отправлен в колонию за пьяную езду
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+