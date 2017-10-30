В Красноярске запустили часы, отсчитывающие время до Универсиады-2019

Празднование 500 дней до старта Универсиады, фото - fcp.minsport.gov.ru

Специальные часы, отсчитывающие время до старта Всемирной зимней Универсиады-2019, запустили в фан-парке "Бобровый лог" в Красноярске.

"Стремительно летит время, уже осталось 500 дней до начала Универсиады. Эти 500 дней будут временем интересной и насыщенной работы", - отметил на церемонии исполняющий обязанности главы регионального правительства Виктор Томенко.

В мероприятии также поучаствовал министр спорта РФ Павел Колобков. По его словам, у Красноярска есть все шансы провести лучшую зимнюю Универсиаду в истории. Турнир впервые пройдет в России. Напомним, летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта.

Строительство ряда спортивных объектов Универсиады-2019 ведется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации", сообщает пресс-служба ФЦП Минспорта России.