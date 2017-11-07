На Ямале прекращается паромное сообщение через Обь

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Работа переправы через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги прекратится в ночь с 7 на 8 ноября.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", соответствующие письмо о прекращении движения на данном направлении уже направлено перевозчику.

"На 8 ноября прогнозируются неблагоприятные погодные условия - сильный ветер, с 9 ноября до минус 20 градусов мороза, в связи с чем было принято решение закрыть переправу в полночь 8 ноября", - сообщил директор дирекции транспорта ЯНАО Денис Редькин.

С завершением движения на этом направлении начнутся вертолетные перевозки. Стоимость билета для взрослого пассажира составит 1 тыс. 50 рублей, детского билета - 525 рублей. На человека предусмотрено 20 килограммов багажа, за провоз сверх нормы придется доплатить 10,5 рубля за каждый килограмм. Информацию по расписанию вертолетов можно узнать по телефону справочной аэропорта Салехарда: ‎8 (34922) 4-17-36, 74-208.

Готовы к выходу на рейсы вездеходы на воздушной подушке, которые будут перевозить пассажиров и грузы в период распутицы. Для выхода вездеходов на маршрут необходимо образование льда толщиной от 10 см. Стоимость проезда на воздушной подушке останется на уровне 110 рублей за пассажира и 55 рублей за багаж.

По сообщениям гидрометеорологов, ледостав зафиксирован на всей территории округа. На реках Таз, Пур и Надым идет образование льда, на Оби отмечен шугоход. В районе поселка Уренгой лед искусственно разрушен - ходят паромы. Как сообщили в компании "Ямбургтранссервис", на переправе уже начат монтаж понтонов. Планируется завершить его в течение нескольких дней. В зависимости от обстановки по данному понтонно-мостовому переходу смогут ездить легковые автомобили массой до 3,5 – 5 тонн.

Как только понтонный мост будет смонтирован, движение паромов и вездеходов на воздушных подушках по направлению Коротчаево - Уренгой прекратится. По мере замерзания реки, будет увеличиваться и тоннаж моста.

Информацию о работе транспорта, выполняющего рейсы между микрорайоном Коротчаево и поселком Уренгой, можно уточнить по телефону горячей линии городского хозяйства поселка Уренгой: ‎8 (34934) 9-14-68.