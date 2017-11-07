Тюменцы не попадаются на уловки мошенников с криптовалютой

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Жители Тюменской области весьма осторожны в обращении с криптовалютой. Об этом говорилось на круглом столе "Криптовалюта: 1000 и 1 вопрос" в рамках "Открытой школы права" в Тюмени.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, общественники, эксперты в сфере банковской деятельности, информационных технологий, представителей правоохранительных и контрольно-надзорных органов обсудили законность использования криптовалюты.

Стоимость биткоинов растет. Однако обращение с ними может навлечь беду. Ведь пользование виртуальной валютой не закреплено законодательством РФ, и этим активно пользуются мошенники.

Доверчивых граждан обманывают. Так, в нескольких городах страны выявлены случаи продаж монет под видом биткоинов. В полицию Тюменской области пока никто еще не обращался. По мнению правоохранителей, это говорит о большой осторожности местных жителей в отношении использования криптовалюты.