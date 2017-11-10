Каждый третий студент Тюменской области хочет работать в продажах

Каждый третий студент Тюменской области хочет работать в продажах/ www.cvkeskus.ee

Более половины студентов работают во время учебы, и большая часть из них не по специальности, такие результаты исследования приводит Высшая школа экономики.

В каких сферах ищут работу студенты Тюменской области, выясняли эксперты сайта HeadHunter.

Как показал анализ резюме начинающих специалистов, самой привлекательной сферой для них являются продажи, свое резюме тут разместили 35% соискателей. 20% готовы работать в сфере консультирования, ещё 20% в административном персонале, 15% в сфере производства и технологий и 13% в банковской сфере.

"Не секрет, что многие соискатели во время учебы ищут работу не по специальности. Тут дело не только в желании заработать, но и в том, что не все работодатели готовы брать сотрудников на неполный день. Еще и поэтому сфера "Продажи" - один из подходящих варианты для работы с гибким графиком", - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.

Между прочим, работодатели в вакансиях для начинающих специалистов чаще всего выдвигают требование "наличие грамотной письменной и устной речи". Второй по популярности навык – знание различных ПК-программ, третий - умение продавать.