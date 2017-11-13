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Опытные наставники помогут тюменским стартапам

08:30 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Опытные наставники помогут тюменским стартапам/ Фото пресс-службы Западно-Сибирского инновационного центра

Эксперты Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ) и действующие предприниматели помогут IT-стартапам сделать успешный и конкурентоспособный бизнес в рамках проекта Harvest. Встречи пройдут 17, 18, 19 ноября в Тюменском технопарке.  

К участию в "рабочих выходных" организаторы приглашают не только действующие стартапы, но и специалистов-маркетологов, программистов, дизайнеров, которые еще не нашли свою идею для бизнеса и хотят присоединиться к уже существующим IT-командам, а также предпринимателей, желающих найти бизнес-партнера.

Участники проекта на практике познакомятся с методиками customer development и бережливого стартапа, инструментами прототипирования и бизнес-моделирования, смогут улучшить навыки работы в команде и другие умения, необходимые для развития бизнеса, а кроме того, получат обратную связь от успешных предпринимателей, экспертов и сотрудников лучшего в Европе акселератора и венчурного фонда ФРИИ.

"Секрет эффективности "Harvest" в идеальном балансе между методическим материалом в виде мастер-классов и практическими заданиями, с помощью которых участники приближают их собственный (а не гипотетический) стартап к состоянию бизнеса. Мы ждем в Тюмени команды и с продажами, и с прототипами, и без них, думаю, что будет жарко и как всегда, очень эффективно", - считает руководитель отдела регионального маркетинга и развития ФРИИ Дарья Шубина.

По словам заместителя генерального директора по развитию АИР Тюменской области Ольги Романец, тюменский технопарк и Агентство инфраструктурного развития Тюменской области впервые стали соорганизаторами "рабочих выходных". 

"Для нас это еще и хороший опыт проведения такого рода событий, который мы постараемся применить при реализации собственных программ поддержки технологического предпринимательства", - сообщила она.

Проект действует более пяти лет и помог десяткам компаний наладить полноценный бизнес.

Самые известные стартапы из портфеля ФРИИ, прошедшие "Harvest", - Chibbis, Сметус, Altair Fulldome cinema, MMOGUARD, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского инновационного центра.

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Теги: IT-технологии , бизнес , стартап

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