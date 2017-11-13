Зима близко: сельские жители засели в Интернете

МегаФон

Любимое развлечение в селах и деревнях – онлайн-игры в соцсетях. Этому досугу абоненты ежедневно посвящают минимум час времени. Так мобильный Интернет помогает сельским жителям Урала бороться с осенней хандрой, которая обычно наступает после садово-огородных работ.

"Интересно, что с начала осени абоненты маленьких населенных пунктов скачали в сети "МегаФона" в пять раз больше данных, чем жители мегаполисов. Социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте" – интернет-фавориты у сельчан. Самыми востребованными темами стали юмор, здоровье и новости о событиях в стране, а пик активности пришелся с 20 до 21 часа", – рассказал технический директор "МегаФона" на Урале Антон Щербаков.

Самые качающие абоненты находятся в небольших уральских селах с населением не более 1 тыс. человек. Здесь один пользователь Интернета в среднем ежедневно качает объем трафика, сравнимый с просмотром 10 фильмов в HD-качестве.

Топ самых качающих уральских поселений:

1. Деревня Сёла Пермского края – здесь проживают самые продвинутые интернет-серферы, потребляющие ежедневно по 28 ГБ.

2. Поселок Горбуновский Челябинской области и пос. Кордяга Кировской области – абоненты в этих поселках качают в день по 18 ГБ.

3. Село Озерное Тюменской области и село Каркалай Республики Удмуртия – жители качают по 17 ГБ в день.

По оценке оператора, каждый четвертый абонент на Урале является активным интернет-серфером – он ежедневно проводит в сети не менее двух часов и открывает различные web-приложения до 100 раз за сутки. При этом интернет-пользователи успевают разговаривать по телефону в среднем по 20 минут в день.

Самые частые интернет-запросы сельчан связаны с медицинской тематикой – получить онлайн-консультацию врача, почитать справочную информацию о лекарствах или записаться на прием к специалисту.