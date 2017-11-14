Определить качество воды можно будет с помощью смартфона

utmn.ru

Экспресс-метод анализа воды разрабатывает инженер Тюменского государственного университета Дамир Аллаяров.

Быстрый и недорогой метод поможет определить, насколько чистую воду мы пьем, каждому желающему. Работа проводится с экспертной поддержкой бизнес-инкубатора ТюмГУ.

"В основе метода – тест-полоски. Они включают в себя набор из пяти индикаторов для наиболее важных показателей для быстрого и надежного контроля качества воды и светочувствительной матрицы, – пояснил Дамир Аллаяров. – Матрица определяет цвет каждой из пяти окрашенных зон и переводит его в концентрацию, которую можно будет увидеть в приложении мобильного устройства. Таким образом благодаря мобильному приложению смартфон станет своеобразной лабораторией".

Определить качество воды можно будет всего за пять минут. По словам разработчика, метод отличается высокой чувствительностью, приложение для смартфона будет распространяться бесплатно, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

По мнению председателя экспертного совета центра социального проектирования "Платформа" Алексея Фирсова, исследования показывают, что "жители страны слабо связывают потребление воды с состоянием своего здоровья. Необходимо повышать уровень информированности людей о качестве воды, которую они употребляют, обращать их внимание на то, что не вся вода одинаково полезна".